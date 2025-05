Turismo sostenibile, un “ponte” tra Molise e Balcani

Il Molise conquista spazio nei forum strategici dei Balcani con una serie di iniziative dedicate al turismo sostenibile. Un ponte tra il Molise e i Balcani occidentali, costruito attraverso la condivisione di esperienze e buone pratiche nel settore turistico. È questo l’obiettivo della settimana internazionale che vedrà la Fondazione Turismo e Cultura Molise impegnata in una fitta agenda di workshop e incontri tra Albania e Montenegro.

L’ente regionale, guidato dal presidente Paco Manes, sarà protagonista di un importante ciclo di appuntamenti che si svolgeranno tra Tirana e Lezhë in Albania e Ulcinj in Montenegro. Gli eventi si inseriscono nel quadro delle attività di cooperazione transfrontaliera promosse dal programma europeo Interreg IPA South Adriatic, con particolare attenzione ai temi del turismo sostenibile e della certificazione Bandiera Blu.

«Queste occasioni sono fondamentali per portare la nostra visione di turismo sostenibile su scala internazionale», dichiara Paco Manes, presidente della Fondazione. «Il Molise ha molto da offrire e deve essere sempre più presente nei tavoli di confronto europeo per cogliere opportunità e costruire reti di sviluppo durature».

Ad affiancare il presidente Manes in questa missione internazionale ci sarà Fabrizio Vincitorio, imprenditore di spicco nel panorama turistico molisano e stakeholder della Fondazione. Vincitorio, da anni impegnato nella valorizzazione del territorio attraverso modelli di accoglienza autentici e integrati, rappresenterà la voce del settore privato in questo importante confronto internazionale.

L’iniziativa si configura come un ulteriore tassello nel percorso di promozione della “cultura del turismo” come motore di sviluppo socioeconomico per il Molise. Un approccio che mira a rafforzare il dialogo tra istituzioni, imprese e comunità locali, creando sinergie virtuose che possano tradursi in opportunità concrete di crescita.

La Fondazione Turismo e Cultura Molise conferma così il proprio ruolo di facilitatore e promotore di iniziative strategiche volte a generare valore, incrementare l’occupazione e accrescere la visibilità dell’intero territorio regionale sulla scena internazionale.

Il ciclo di workshop rappresenta anche un’occasione per il Molise di apprendere dalle esperienze di realtà turistiche già affermate nell’area balcanica, in una logica di scambio reciproco che possa arricchire l’offerta turistica della regione italiana, ancora in fase di scoperta e valorizzazione.