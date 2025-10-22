Uncem lancia un contest video per gli under 25 per raccontare la montagna e i piccoli paesi  

«Non sappiamo parlare con i giovani. Ed è un bel problema. Sono fuori dalla nostra orbita di dialogo politico-amministrativo. Ed è un problema grave. Dobbiamo provare ad approcciarci con i giusti linguaggi e i giusti stimoli. Non è semplice. Parlare di paesi, di green community, di montagne, di vita sul territorio lontani dal nostro essere un po’ provincialisti. Il rischio c’è con gli under 25. A loro ci rivolgiamo con un contest video. Dai 15 ai 25 anni, a loro Uncem chiede di trasmettere brevi video di racconto dei loro territori, dell’ambiente, degli ecosistemi, delle energie sui loro territori, del futuro lì dove vivono. Anche per dire che vanno altrove, oppure che restano».

Così Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem.



«Con il progetto Green Community lanciamo un contest video. Ci mandino brevi clip che pubblicheremo su YouTube, su Instagram, su TikTok. Per raccontare con loro cosa viviamo e cosa dobbiamo fare insieme. C’è tempo fino al 21 novembre. Una idea piccola, ma ci pare utile, per avviare un dialogo. Che ora è ancora un po’ troppo unilaterale, ma che deve essere intenso, forte, bello».





I video devono essere in inviati a video.uncem@filodiretto.to entro il 21 novembre 2025.