Vede i Carabinieri e butta via otto dosi di cocaina, 26enne straniero arrestato in flagranza

Trasacco (AQ) – Tarda serata, una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Trasacco procede al controllo di un giovane notato in atteggiamento sospetto in una strada centrale del paese. L’ingiustificata presenza nel centro marsicano, il nervosismo manifestato all’atto del controllo e le pregresse vicissitudini giudiziarie in tema di stupefacenti, inducono i Carabinieri a condurre una perquisizione personale.

E proprio durante le fasi della perquisizione, gli uomini dell’Arma si accorgono che il giovane, un 26enne di origine straniera, aveva provato maldestramente a disfarsi di un fazzoletto di carta che teneva in mano, al cui interno erano celate 8 dosi di cocaina.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro ed il giovane è stato arrestato in flagranza per detenzione di cocaina ai fini di spaccio.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Avezzano, i Carabinieri hanno condotto il 26enne presso la casa circondariale del capoluogo marsicano, dove attenderà l’udienza di convalida.