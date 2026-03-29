Via Crucis dei lavoratori, la sindaca Di Palma presente con il gonfalone a Chieti

La sindaca di Castiglione Messer Marino, Silvana Di Palma, ha preso parte, oggi a Chieti, alla "Via crucis dei lavoratori", un evento organizzato in collaborazione con la presidenza provinciale delle Acli. La prima cittadina di Castiglione ha presenziato…

La sindaca di Castiglione Messer Marino, Silvana Di Palma, ha preso parte, oggi a Chieti, alla “Via crucis dei lavoratori”, un evento organizzato in collaborazione con la presidenza provinciale delle Acli. La prima cittadina di Castiglione ha presenziato alla manifestazione, con tanto di fascia tricolore e gonfalone del Comune, insieme ad altri numerosi sindaci del Chietino e alla responsabile di zona delle Acli nell’Alto Vastese, Flora La Fratta.