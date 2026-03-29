La sindaca di Castiglione Messer Marino, Silvana Di Palma, ha preso parte, oggi a Chieti, alla “Via crucis dei lavoratori”, un evento organizzato in collaborazione con la presidenza provinciale delle Acli. La prima cittadina di Castiglione ha presenziato alla manifestazione, con tanto di fascia tricolore e gonfalone del Comune, insieme ad altri numerosi sindaci del Chietino e alla responsabile di zona delle Acli nell’Alto Vastese, Flora La Fratta.
Via Crucis dei lavoratori, la sindaca Di Palma presente con il gonfalone a Chieti
La sindaca di Castiglione Messer Marino, Silvana Di Palma, ha preso parte, oggi a Chieti, alla "Via crucis dei lavoratori", un evento organizzato in collaborazione con la presidenza provinciale delle Acli. La prima cittadina di Castiglione ha presenziato…
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