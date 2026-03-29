Un paese di centenari: Capracotta festeggia “zia” Michelina Carnevale

«Oggi la nostra comunità celebra con gioia e affetto i cento anni della signora Michela Carnevale». L’annuncio è del sindaco di Capracotta, Candido Paglione.

Circondata dall’amore dei suoi familiari, Zia Michelina raggiunge questo meraviglioso traguardo portando con sé un secolo di storia, pieno di valori e di insegnamenti. «E’ una donna di altri tempi – continua Paglione – che ha conosciuto i sacrifici e le fatiche delle epoche passate, come la distruzione del nostro paese durante la seconda Guerra mondiale. Cento anni di vita: una bella memoria storica per noi e per il nostro paese. Per me, in qualità di Sindaco, è un grande onore porgere a nome dell’intera comunità di Capracotta i più sentiti auguri per questo secolo di vita così ricco e significativo. Con l’augurio di poter festeggiare insieme ancora tanti compleanni, spegnendo nuove candeline con la stessa serenità e lo stesso affetto di oggi. Buon compleanno, Zia Michelina! E tanti auguri a tutta la sua famiglia».