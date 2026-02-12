Nuovo ponte sulla sp 133 a Pennadomo: gara d’appalto per quasi tre milioni di euro

La Provincia di Chieti ha bandito la gara d’appalto per la costruzione di un nuovo ponte sulla S.P. 133 “Torricella Peligna – Villa Santa Maria” al km 6+066 nel territorio del Comune di Pennadomo. L’importo dei lavori ammonta a 2.895.000 euro più Iva.

Il termine di presentazione delle offerte è fissato alle ore 12 del prossimo 13 marzo, mentre la seduta di gara si terrà alle ore 9,30 del 16 marzo nella sede dell’Ufficio appalti dell’ente, in corso Marrucino 97 a Chieti. La durata dei lavori è prevista in 365 giorni. Il bando e le modalità di partecipazione sono contenuti nella sezione Tuttogare del sito istituzionale dell’ente, al numero 1517. Responsabile Unico del Progetto nonché Responsabile della procedura di gara è l’ing. Paola Campitelli, dirigente del settore 2 della Provincia.

La costruzione del ponte lungo la S.P. 133 è prevista nel programma “D.M. n. 225/2021 Ponti – Annualità 2021/2023 – Distretto 4” della Provincia di Chieti, con fondi complessivamente pari a 3.950.000 euro. La stessa strada è stata oggetto di interventi in più punti negli ultimi quattro anni, il più importante dei quali (“Manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza”) è stato realizzato nel 2024 per un importo dei lavori pari a 536.547 euro. Inoltre, grazie ai fondi messi a disposizione dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture n. 209/2025 (“Programmi straordinari di manutenzione della rete viaria delle strade provinciali e delle città metropolitane”), sono già stati affidati i lavori per la messa in sicurezza di due frane al km 10+600 (745.000 euro) e al km 11+200 (470.000 euro). Infine, nel Fondo di sviluppo e coesione 2021/2027 sono previsti interventi di messa in sicurezza e adeguamento funzionale del tracciato stradale per 750.000 euro.

“La nuova struttura – ha commentato il consigliere provinciale Arturo Scopino – garantirà la transitabilità su una strada situata vicino all’abitato di Pennadomo e interrotta per frana da oltre 50 anni, ristabilendo così il collegamento della S.P. 133 con la Fondovalle Sangro. Stiamo parlando della realizzazione di un’infrastruttura cruciale per il territorio del medio Sangro-Aventino, inserita nella programmazione del Piano ponti 2021-2029 della Provincia di Chieti”.