Violenza di genere, l’agnonese Giuseppe Di Niro presenta il libro “Io non ti giustifico”

“Io non ti giustifico” è il titolo del libro di Giuseppe Di Niro, assistente sociale e attento osservatore dei mutamenti sociali e dei comportamenti delle persone con particolare attenzione alle tematiche che riguardano il vissuto delle famiglie. Il libro edito da Volturnia edizioni verrà presentato a Campobasso, al Circolo Sannitico, mercoledì 19 novembre con inizio alle ore 18.

Con l’autore saranno presenti la Consiglierà di parità delle Province di Campobasso ed Isernia, Giuditta Lembo che ha firmato la prefazione, l’editore Tobia Paolone e il giornalista Giovanni Mancinone.

Nel libro, Di Niro si sofferma su una serie di episodi presi in carico durante il suo percorso professionale.

“Da anni come assistente sociale – evidenzia nella prefazione – sono in contatto con diverse persone e affronto mille problematiche, ma quella che mi ha particolarmente formato e sensibilizzato è quella che riguarda la violenza di genere. La mia attenzione – dice l’autore – si focalizza in modo particolare sulla violenza, spesso così difficile da riconoscere come tale, non solo per i tanti uomini che la esercitano, ma anche per la stessa donna che la subisce, nonostante ne sperimenti costantemente la sofferenza, il disagio, il senso di impotenza, di smarrimento e di disistima di se stessa che ne deriva, quella violenza spesso riconosciuta, subita e anche purtroppo in molte donne viene minimizzata e giustificata persino negata”.