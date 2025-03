Violenza sessuale e mobbing tra colleghi di lavoro, un arresto e un ammonimento

Arrestato dalla Squadra Mobile di Teramo un uomo colpito da una condanna a 8 anni di reclusione per violenza sessuale. Nel corso di specifici servizi finalizzati a contrastare ogni forma di illegalità in questa Provincia, disposti dal Questore di Teramo, personale della Squadra Mobile della Questura di Teramo, ha tratto in arresto un cittadino italiano di 36 anni, destinatario di una condanna a 8 anni di reclusione per il reato di violenza sessuale aggravata per fatti commessi nel 2017.

L’uomo è stato rintracciato ad Atri, dove risiede e dopo le formalità di rito è stato associato alla Casa Circondariale di Teramo.

Inoltre, negli ultimi tre giorni, nell’ambito dei servizi predisposti, personale dell’U.P.G.S.P. della Questura di Teramo, della Squadra Volante del Commissariato di Atri e del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara ha proceduto all’identificazione di 399 persone e al controllo di 216 veicoli.

Nel corso dei controlli un cittadino italiano è stato denunciato da personale dell’U.P.G.S.P. per il reato di guida in stato di ebbrezza in quanto sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Un altro cittadino italiano è stato deferito per guida senza patente.

Sempre negli ultimi tre giorni il Questore di Teramo, previa istruttoria della Divisione Anticrimine, ha emesso un ammonimento per fatti di mobbing tra colleghi di lavoro.

Sono stati infine emessi un Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) e un Avviso Orale nei confronti di due soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.