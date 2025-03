Women for Women for Health: la prevenzione a portata di mano

Anche quest’anno, il Responsible Research Hospital rinnova il suo impegno nella prevenzione per offrire uno spazio di sensibilizzazione e di cura, collaborando attivamente con le associazioni del territorio: saranno presenti la LILT – Lega Italiana per la lotta contro i tumori, Il Cuore delle Donne, Il Cavaliere di San Biase APS, IRIS, AIMAC e ASMID aderenti a FAVO.

L’evento si terrà nella mattinata di domani, sabato 8 marzo, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, presso la Radiodiagnostica del Responsible Research Hospital a Campobasso e prevede uno screening gratuito, con prestazioni dedicate alla prevenzione oncologica, cardiovascolare e al supporto psico-oncologico.

Le pazienti selezionate dall’Unità Operativa di Oncologia e dalla LILT, avranno accesso a una delle visite indicate, seguendo un percorso strutturato che partirà dalla visita specialistica per concludersi con una mostra fotografica guidata, dal titolo Sospesa di Lello Muzio, curata dall’associazione Il Cavaliere di San Biase APS.

Nel dettaglio le prestazioni riguardano:

• Prevenzione oncologica: visita senologica con ecografia mammaria e consulto ginecologico con HPV-DNA test.

• Prevenzione cardiovascolare: visita cardiologica con ecocardiogramma.

• Supporto psico-oncologico: consulenza specialistica per accompagnare le pazienti nel loro percorso di cura.

“La natura, con la sua eleganza e serenità, contrasta con la fragilità del corpo umano, ma suggerisce che bellezza e la cura siano intimamente legate, una danza armoniosa tra fragilità e forza.” Con queste parole, l’autrice Marisa Pia Boscia, che descrive il progetto fotografico, invita a riflettere sul legame tra arte, salute e umanizzazione dei luoghi di cura. Perché l’arte non è solo espressione, ma anche un ponte verso il benessere, uno strumento di sostegno e conforto.

La prevenzione non si limita alla salute fisica: è consapevolezza, accompagnamento, accettazione. Un percorso che va oltre il controllo medico, perché prendersi cura di sé significa essere seguite, comprese e sostenute in ogni fase della vita.

La scelta della data non è casuale: l’evento sarà interamente rivolto alla salute femminile. Durante la giornata verranno anche premiate figure professionali che si sono distinte nella cura dei tumori femminili, riconoscendo il loro contributo fondamentale nella ricerca e nell’assistenza.

“Prevenzione 2025”: un programma lungo un anno

Questo evento è solo l’inizio di un progetto più ampio: PREVENZIONE 2025. Un’iniziativa che non si esaurirà in una sola giornata, ma accompagnerà i nostri pazienti durante tutto l’anno, con appuntamenti mirati per ogni fase della vita. Perché la prevenzione non deve essere un episodio occasionale, ma un percorso costante, un’abitudine consapevole.

La prevenzione è il più grande atto di cura per sé stesse perché il tempo che dedichi oggi alla tua salute è un regalo per il tuo domani. Insieme possiamo riscrivere il concetto di prevenzione: non più paura, ma consapevolezza!