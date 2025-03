Eravamo contadine: il giallo Coldiretti incontra il rosa delle donne impegnate in agricoltura

Doppio appuntamento – a L’Aquila e a Teramo – per la festa della donna con le imprenditrici di Coldiretti. Ieri a Teramo sala gremita per l’incontro “Eravamo contadine”, promosso da Coldiretti Donne Teramo e Coldiretti Teramo per ricordare il ruolo della “contadina” nella ruralità. L’evento, ieri pomeriggio nell’hotel Sporting di Teramo, ha visto partecipare donne imprenditrici e rappresentanti della società civile che si sono confrontate sul ruolo della donna nella società attuale.

Presenti la presidente di Coldiretti Teramo Emanuela Ripani, la responsabile di Coldiretti Donne Teramo Antonella Marrone e la responsabile di Coldiretti Donne Abruzzo Antonella Di Tonno, che è anche nell’esecutivo nazionale delle Donne di Coldiretti nonché il direttore provinciale Daniele Di Venanzio. Tra gli ospiti, il presidente della provincia Camillo d’Angelo, l’assessore regionale alle politiche sociali Roberto Santangelo, la consigliera regionale Marilena Rossi e Amelide Francia della commissione regionale pari opportunità, oltre a forze dell’ordine e istituzionali.

Nel corso del pomeriggio è stato inoltre presentato il libro di Francesco Galiffa “Eravamo contadine” che, attraverso le storie delle donne della Val Vibrata, nate tra il 1919 e il 1932 e testimoni del passaggio tra un’epoca e un’altra, ripercorre la vita contadina dei primi del Novecento nel teramano, declinata al femminile.

Domani, 8 marzo, la festa della donna verrà festeggiata al mercato di Campagna amica dell’Aquila in viale della Croce Rossa 169 in occasione dell’incontro “Il giallo Coldiretti incontra il rosa delle donne”. “Si tratta di un convegno – spiega Daniela Scrimieri, responsabile Coldiretti Donne L’Aquila – sul cibo come strumento di prevenzione e sull’importanza della corretta alimentazione in cui si confronteranno esperti e imprenditrici. Abbiamo scelto di farlo al mercato di campagna amica per uno scopo preciso: sensibilizzare alla filiera corta e al cibo di qualità e made in Italy”. Parteciperanno, oltre al presidente Alfonso Raffaele e al direttore di Coldiretti Domenico Roselli, Lorenza Speranza e Valeria Panella del Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento dell’Università d’Annunzio di Chieti Pescara, la nutrizionista Sara Silvi e Rosa Pestilli presidente della commissione pari opportunità della Regione Abruzzo.