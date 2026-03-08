Abitazione in fiamme, i Vigili evitano alle fiamme di propagarsi al piano superiore

Due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso sono intervenute nel comune di Busso, in via San Lorenzo, per un incendio che ha interessato un’abitazione nel centro storico.

Sul posto sono stati impiegati un’autopompa serbatoio (APS) e un modulo antincendio. Durante le operazioni di spegnimento i Vigili del Fuoco hanno operato con autoprotettori per la protezione delle vie respiratorie, a causa della presenza di fumo che aveva completamente invaso i locali.

Il tempestivo intervento delle squadre ha consentito di circoscrivere l’incendio ed evitare la propagazione delle fiamme al piano superiore. Sul posto sono intervenuti anche i militari della locale Stazione dei Carabinieri.