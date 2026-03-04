Accademia Modena: giuramento del corso “Fermezza”, tra gli allievi ufficiali l’agnonese Abbruzzese

Venerdì 6 marzo nel Cortile d’onore del Palazzo Ducale di Modena, sede dell’Accademia Militare, gli allievi ufficiali del 207esimo Corso “Fermezza” presteranno giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, alla presenza delle massime autorità della Difesa e del generale di corpo d’armata Rosario Aiosa, medaglia d’oro al valor militare, unitamente alle Autorità civili e religiose.



Davanti alla Bandiera dell’Istituto ci sarà la lettura della tradizionale formula del giuramento, pronunciata dal comandante dell’Accademia militare, generale di divisione Stefano Messina, che sancirà l’ingresso a pieno titolo degli allievi ufficiali nei ranghi dell’Esercito Italiano e dell’Arma dei Carabinieri, Il 207esimo corso “Fermezza” è frequentato da 254 Allievi Ufficiali, dei quali 236 italiani e 18 stranieri, 44 le donne. Tra gli allievi anche l’agnonese Francesco Abbruzzese di Agnone, figlio del comandante della stazione Carabinieri di Castiglione Messer Marino.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming, sulle piattaforme social dell’Esercito.