Suini di provenienza sconosciuta, ordinato l’abbattimento: Forestali e Nas fanno eseguire l’ordinanza

Nella giornata dei oggi è stata data esecuzione all’ordinanza di abbattimento di nr. 52 suini ubicati all’interno di una stalla sita in Raiano località Cannuccia. L’abbattimento, disposto dal Servizio Veterinario della ASL 1 di Sulmona Avezzano L’Aquila, è stato emesso successivamente ad attività ispettive da parte del servizio veterinario.

Accertata l’assenza di tracciabilità (origine) dei suini, per ragioni sanitarie veniva disposto l’abbattimento. Dopo il ricorso al TAR, che aveva rigettato le motivazioni difensive del titolare dell’azienda, l’ordinanza è stata eseguita. Sul posto erano presenti personale del Servizio Veterinario della ASL 1, Carabinieri del NAS di Pescara, militari del Gruppo Carabinieri Forestale di L’Aquila e Carabinieri della Compagnia di Sulmona. Per l’abbattimento e rimozione erano presenti due ditte specializzate provenienti da fuori regione. Data esecuzione all’atto amministrativo ora sono in corso attività investigative volte ad accertare la corretta gestione delle deiezioni animali. Diverse, in passato, sono state le segnalazioni presentate per i cattivi odori provenienti dalla suddetta località.