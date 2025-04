Accensione di fumogeni e minaccia a pubblico ufficiale, Daspo per tre tifosi di calcio

Tre tifosi della squadra di calcio della “Turris Val Pescara” non potranno accedere agli stadi dove si svolgeranno incontri di calcio, a conseguenza del provvedimento adottato nei loro confronti dal Questore della provincia di Chieti, rispettivamente, per quattro, tre e due anni.

Durante l’incontro disputato lo scorso 23 febbraio presso il campo sportivo di Sambuceto di San Giovanni Teatino (CH) contro il “Vianova Sambuceto”, valevole per il campionato di 1^ categoria, girone “C” Abruzzo, due tifosi venivano trovati in possesso di fumogeni all’interno dell’impianto sportivo.

Sul posto intervenivano i Carabinieri della Stazione di Sambuceto che procedevano al sequestro dei fumogeni, alcuni dei quali già utilizzati, nonché alla denuncia dei due tifosi per porto e accensione di tali oggetti e per oltraggio a pubblico ufficiale. Un terzo tifoso della squadra ospite, intervenuto per spalleggiare gli altri due, veniva denunciato per minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale.

Successivamente, a seguito della proposta avanzata dai Carabinieri della Compagnia di Chieti, la Divisione Polizia Anticrimine avviava l’iter amministrativo che si concludeva recentemente con l’emanazione, nei confronti dei responsabili, da parte del Questore, del provvedimento di “divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive”. Tale divieto, che vale sia sul territorio nazionale che nei Paesi dell’Unione Europea, riguarda tutti gli impianti sportivi dove avverranno gli incontri di calcio delle categorie riconosciute dal C.O.N.I. e prevede, in caso di trasgressione, la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 euro a 40.000 euro.