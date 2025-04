Nails olympic international in Polonia, l’abruzzese Melissa Monaco si conferma campionessa

Il Nails Olympic International Championship che si è tenuto nei giorni scorsi in Polonia è la più grande e prestigiosa competizione di nail styling in Europa, che si svolge ininterrottamente dal 2014. Le migliori professioniste dai vari paesi europei e internazionali si sono confrontate e in qualche misura sfidate per realizzare le unghie più belle e decorate. Ancora una volta sul podio è salita l’abruzzese Melissa Monaco, originaria del piccolo centro montano di Castelguidone nell’Alto Vastese. Alla campionessa del nail styling e alla sua famiglia le congratulazioni della redazione dell’Eco.

