Agenti IA editoriali al posto dei giornalisti in redazione, l’Ordine presenta un esposto all’Agcom e al Ministero

Il presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli ha presentato un esposto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) e al Ministero della Giustizia in merito all’attività dei un sito realizzato con la Intelligenza Artificiale, con il quale…

Il presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli ha presentato un esposto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) e al Ministero della Giustizia in merito all’attività dei un sito realizzato con la Intelligenza Artificiale, con il quale si pone l’attenzione sulla necessità di «tutelare la correttezza dell’informazione nonché la professione giornalistica anche valutando il possibile sequestro amministrativo cautelare».

Il sito si presenta come una vera e propria testata giornalistica, con tanto di redazioni tematiche; tuttavia non risulta alcuna registrazione come previsto dalle leggi italiane, non c’è un direttore responsabile iscritto all’albo, né sono segnalati regolari contratti di lavoro. Al posto di redattori umani ci sono “agenti IA editoriali”, senza specificare che si tratta di algoritmi. Il tutto costruito in modo da indurre il lettore a credere di trovarsi di fronte ad una reale redazione giornalistica e non a un mero prodotto creato dalla IA.

L’Ordine chiede pertanto un «intervento urgente a tutela del diritto dei cittadini ad avere una informazione trasparente, completa e professionale come sancito dalla legge».