“Chi ten i colp”: l’opera di esordio del regista lucano Antonio Nolè trionfa alla sesta edizione di Alta Marea Festival 

È “Chi ten i colp”, opera d'esordio del regista lucano Antonio Nolè (classe 1997), a trionfare alla sesta edizione di Alta Marea Festival, la cui cerimonia di premiazione si è tenuta sabato 25 luglio nel borgo antico di…

È “Chi ten i colp”, opera d’esordio del regista lucano Antonio Nolè (classe 1997), a trionfare alla sesta edizione di Alta Marea Festival, la cui cerimonia di premiazione si è tenuta sabato 25 luglio nel borgo antico di Termoli. Il cortometraggio ha conquistato sia la giuria ufficiale – composta dall’attrice Angela Curri, dallo scrittore e autore Carmine Valentino e dalle attrici Greta Ragusa, Azzurra Leschio e Greta Ferro – aggiudicandosi il premio come Miglior Film, sia la giuria popolare con il Premio del Pubblico.

Un doppio riconoscimento per un’opera potente che nasce dall’urgenza di dare voce a una Basilicata ferita e a un Sud troppo spesso dimenticato, sospeso tra sogni incompiuti e speranze disilluse.

Ambientato all’interno di un ristorante abbandonato, il film si sviluppa in un unico e claustrofobico piano sequenza senza respiro. Al centro della scena c’è Rocco (interpretato da un magistrale monologo), un uomo solo che vaga tra polvere e ricordi, incapace di fuggire. Con una voce che oscilla tra l’ironia, la rabbia e la sofferenza, il protagonista dà vita a una riflessione spietata sulla Basilicata: una terra a cui era stato promesso un futuro anche grazie all’illusione del petrolio (“hanno bucato ovunque”), ma che si ritrova senza lavoro, senza prospettive e con un pugno di mosche in mano. Un grido viscerale sulla “restanza”, sulla permanenza forzata e sull’amarezza di chi rimane quando tutto intorno si sgretola e “qualcun altro decide per gli altri”.

La giuria ha inoltre assegnato il premio per la Miglior Regia ad Andrea Arcangeli per “Nowhere”, mentre il riconoscimento come Miglior Attore è andato ad Andrea Palma, protagonista dello stesso cortometraggio. Il premio come Miglior Attrice è stato invece assegnato a Lia Grieco per la sua interpretazione in “Una Notte ancora”. A completare il palmarès è il premio per il Miglior Poster, assegnato a “Talèa” di Francesca Florio.

La collaborazione con il MAC fest ha visto trionfare il gruppo Porticone con l’opera “Recordari”, incoronata come miglior cortometraggio realizzato, girato e montato a Termoli in sole quarantotto ore attorno al tema “cosa ti ricorda casa”.

Il festival è organizzato dall’associazione Alta Marea, composta da Antonio De Gregorio (regista e direttore artistico del festival) e Valentina Salierno (responsabile comunicazione). Alta Marea Festival è realizzato grazie al supporto del Comune di Termoli e al sostegno della Regione Molise.