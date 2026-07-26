Incendi in Basso Molise: chiuso il tratto della linea ferroviaria, evacuata una casa di riposo

Da questa mattina un vasto incendio di sterpaglie sta interessando il territorio di Campomarino; diversi fronti di fuoco interessano le aree di contrada Lauretta, contrada Ancora e lungo la Strada Statale 16. Sul posto cinque squadre dei Vigili…

Da questa mattina un vasto incendio di sterpaglie sta interessando il territorio di Campomarino; diversi fronti di fuoco interessano le aree di contrada Lauretta, contrada Ancora e lungo la Strada Statale 16.

Sul posto cinque squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Termoli, Santa Croce di Magliano e dalla Centrale di Campobasso con automezzi specializzati in antincendio boschivo. A supporto delle operazioni sta intervenendo anche l’elicottero dei Vigili del Fuoco Drago VF158, decollato dal Reparto Volo di Pescara.

Le fiamme, alimentate dalle condizioni meteo e dal vento, hanno generato una densa colonna di fumo che ha invaso diverse abitazioni nelle zone circostanti rendendo particolarmente complesse le operazioni di spegnimento.

Per consentire le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza, è stato inoltre chiuso il tratto della linea ferroviaria e quello della Ss16 compreso tra Chieuti e Campomarino. Difficoltosa anche la viabilità sul tratto di autostrada interessato. In via precauzionale, a causa dell’intenso fumo, è stata disposta dalle autorità l’evacuazione degli ospiti di una casa di riposo situata nella zona interessata e di tutti gli ospiti dei lidi balneari a ridosso dell’incendio.

Sul luogo dell’intervento sono presenti anche personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, impegnati nelle attività di supporto alla gestione dell’emergenza e alla viabilità. Considerata l’estensione dell’incendio, è stato richiesto anche il supporto di ulteriori squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dall’Abruzzo.

Le operazioni di spegnimento e di bonifica sono tuttora in corso.