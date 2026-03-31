Aggressione al Pronto soccorso: i Carabinieri arrestano un uomo in flagranza

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Cardarelli” di Campobasso a seguito di un’aggressione ai danni del personale sanitario. Un uomo, entrato arbitrariamente nelle aree di cura…

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Cardarelli” di Campobasso a seguito di un’aggressione ai danni del personale sanitario.

Un uomo, entrato arbitrariamente nelle aree di cura alla ricerca della madre (non ancora giunta in struttura), ha dato in escandescenza ignorando le indicazioni del personale. In un momento di forte agitazione, l’individuo ha rivolto gravi minacce ai presenti e aggredito fisicamente un’infermiera, colpendola al braccio e facendole cadere il telefono con cui stava allertando le Forze dell’Ordine. La vittima ha riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni.

Il tempestivo intervento dei militari ha permesso di bloccare l’aggressore e ripristinare la sicurezza nel presidio ospedaliero.

In ottemperanza al recente Decreto Legge n. 137/2024, volto a contrastare i fenomeni di violenza contro i professionisti sanitari, l’uomo è stato tratto in arresto e posto ai domiciliari in attesa di udienza di convalida.