Furgone fuori strada sulla “mulattiera”, traffico in tilt: gli studenti da Castiglione tornano indietro con l’autostop

Pochi centimetri di neve mettono in crisi la mobilità tra Agnone e l'Alto Vastese. Questa mattina un furgone è uscito di strada mentre percorreva il tratto della ex statale Istonia che dall'abitato di Castiglione Messer Marino conduce verso…

Pochi centimetri di neve mettono in crisi la mobilità tra Agnone e l’Alto Vastese. Questa mattina un furgone è uscito di strada mentre percorreva il tratto della ex statale Istonia che dall’abitato di Castiglione Messer Marino conduce verso l’Alto Molise e Agnone in particolare.

Il mezzo ha perso aderenza, probabilmente a causa della neve presente sul manto stradale o di pneumatici non adatti, ed è scivolato fuori strada. Sul posto è intervenuta una squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone.

Per consentire le operazioni di recupero del mezzo è stato necessario chiude parzialmente al traffico l’arteria per il lasso di tempo necessario. L’autobus di linea che trasporta gli studenti di Castiglione Messer Marino presso gli istituti scolastici superiori di Agnone è rimasto in attesa che la strada riaprisse, al di qua del blocco. Il perdurare dell’attesa ha spinto gli studenti ad abbandonare il mezzo e a tornare a casa con l’autostop, perché le autovetture evidentemente riuscivano a passare a differenza dell’autobus.

Anche sulla provinciale tra Schiavi di Abruzzo e Castiglione Messer Marino alcuni mezzi pesanti hanno avuto difficoltà e sono stati soccorsi da mezzi spazzaneve e spargisale della Provincia.

Le scuole di Castiglione Messer Marino sono rimaste regolarmente aperte, ma intorno alle ore dieci, a causa del peggioramento delle condizioni meteo, è stata disposta l’uscita anticipata degli alunni. Gli scuolabus dai paesi limitrofi stanno procedendo al recupero di ragazzi e bambini.