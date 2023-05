Agnone presente al raduno nazionale dell’associazione Carabinieri. Petrecca: «Sempre in prima linea»

«Nei Secoli fedele: un Carabiniere lo è per sempre. L’Associazione Nazionale Carabinieri è una testimonianza di questa cultura del dovere: è la prova di un patto di fedeltà alle Istituzioni e ai cittadini che non si esaurisce con il servizio attivo, ma che prosegue per tutta la vita. Un patto che gli anni non intaccano».

Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, che nei giorni scorsi ha presenziato alla manifestazione organizzata a Ostia in occasione del venticinquesimo raduno dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Tra le migliaia di partecipanti da tutta Italia, anche i volontari del Nucleo di Protezione civile di Agnone, guidato da Mario Petrecca, collegato appunto all’associazione nazionale Carabinieri. «Sempre presenti e in prima linea, con mezzi e volontari» commenta lo stesso Petrecca, che è anche consigliere comunale di Agnone.

Il raduno nazionale si è concluso con la sfilata dei reparti in armi, dei mezzi storici, volontari della Protezione civile e del IV Reggimento Carabinieri a cavallo. Una rappresentanza dei tantissimi Carabinieri che, anche dopo il congedo, continuano a svolgere attività di solidarietà, di mutuo soccorso, di volontariato, di impegno civico come appunto i volontari di Agnone guidati da Mario Petrecca.