Prefetto Montella a Roccasicura: «Il paesaggio è un patrimonio identitario da mettere a sistema»

il Prefetto di Isernia, Giuseppe Montella, si è recato in visita istituzionale presso il Comune di Roccasicura. L'incontro con il Sindaco e l'amministrazione comunale si inserisce in un articolato programma di visite volto a favorire una conoscenza diretta…

il Prefetto di Isernia, Giuseppe Montella, si è recato in visita istituzionale presso il Comune di Roccasicura. L’incontro con il Sindaco e l’amministrazione comunale si inserisce in un articolato programma di visite volto a favorire una conoscenza diretta delle realtà locali e delle dinamiche sociali ed economiche che caratterizzano i piccoli centri della provincia.

Nel corso dell’incontro, il Prefetto ha evidenziato l’importanza del ruolo dell’Ufficio territoriale del Governo quale anello di congiunzione tra lo Stato e gli enti locali, operando nel rispetto delle singole autonomie. La visita ha voluto confermare la Prefettura un punto di riferimento attento e disponibile, volto a recepire le istanze territoriali e a promuovere, attraverso il confronto, soluzioni comuni per le criticità più pressanti.

Il confronto si è focalizzato sulle sfide tipiche di un territorio che, pur non presentando criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, deve affrontare la complessa realtà di un progressivo spopolamento e della mancanza di un tessuto industriale strutturato. In questo contesto, il Prefetto si è congratulato con l’amministrazione per la resilienza e la tenuta della comunità, evidenziando come la chiave per un reale rilancio economico risieda nella valorizzazione delle eccellenze paesaggistiche e naturalistiche di Roccasicura.

L’obiettivo è trasformare il borgo in un polo di attrazione turistica capace di compensare la carenza di attività produttive tradizionali, considerando il patrimonio ambientale non come un semplice elemento decorativo, ma come un “patrimonio identitario” da mettere a sistema. Per raggiungere tale scopo, è stata sottolineata la necessità di una forte sinergia istituzionale che promuova la collaborazione tra i diversi livelli di governo, indispensabile per potenziare le infrastrutture e i servizi essenziali per i cittadini.



L’incontro si è concluso con il rinnovato impegno della Prefettura nell’assicurare un supporto costante e un dialogo attento verso gli enti locali. L’obiettivo finale resta quello di garantire che anche le comunità più piccole e montane si sentano parte integrante, attiva e pienamente valorizzata del sistema Paese.