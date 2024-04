Alla guida dopo aver bevuto alcol, quindici patenti ritirate dai Carabinieri

Oltre quaranta le sanzioni comminate, pari a un importo complessivo di circa 5mila euro, più di 600 i veicoli controllati e oltre mille le persone identificate. Questo il risultato dei controlli dei carabinieri in pattuglia durante le festività pasquali sul territorio di competenza del comando provinciale de L’Aquila.

I controlli straordinari hanno portato i militari a sanzionare gli automobilisti indisciplinati che nei casi più gravi si sono visti decurtare decine e decine di punti sulla patente. Sono stati eseguiti più di cento accertamenti etilometrici nel corso dei quali alcuni utenti della strada sono stati sopresi dopo aver assunto sostanze alcoliche, e per questo quindici di loro sono stati multati per guida sotto l’influenza dell’alcol, che ha anche previsto la sanzione accessoria del ritiro della patente e il sequestro dei veicoli condotti.

Più di 250 le pattuglie messe in campo nei differenti giorni di festa, che oltre a normalizzare la circolazione stradale hanno garantito la sicurezza dei tanti cittadini che hanno raggiunto le zone rurali scelte come mete per il giorno di pasquetta.