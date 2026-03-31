Allagamenti sulla costa: donna bloccata in auto salvata dall’elicottero dei Vigili del fuoco

Continuano gli interventi a causa delle avverse condizioni meteo. Una donna, rimasta bloccata a bordo dell'autoveicolo, è stata tratta in salvo dell'equipaggio di un elicottero dei Vigili del Fuoco del Nucleo di Pescara: l'operatore è stato calato e…

Continuano gli interventi a causa delle avverse condizioni meteo. Una donna, rimasta bloccata a bordo dell’autoveicolo, è stata tratta in salvo dell’equipaggio di un elicottero dei Vigili del Fuoco del Nucleo di Pescara: l’operatore è stato calato e ha recuperato la donna, che è stata portata a bordo e trasportata in zona sicura.

I vigili del fuoco di Campobasso sono al lavoro da questa mattina per fronteggiare le criticità causate dalle avverse condizioni meteo. Il territorio più colpito è quello della zona Sinarca, dove una donna rimasta bloccata all’interno della propria auto sommersa dall’acqua è stata soccorsa dall’elicottero del reparto volo di Pescara, impegnato anche in una ricognizione generale dell’area per individuare ulteriori situazioni di pericolo.

Numerosi gli interventi in tutto il territorio provinciale anche per la rimozione di alberi caduti, rami spezzati e parti di edifici rese instabili dalle intemperie.