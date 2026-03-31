Alberi abbattuti, neve e allagamenti: centinaia gli interventi dei Vigili del fuoco su tutto il territorio

Numerosi interventi dei Vigili del Fuoco di tutte le sedi del Comando di Isernia a causa del maltempo che sta interessando il territorio provinciale. Le squadre sono state impegnate soprattutto per il forte vento e per danni causati…

Numerosi interventi dei Vigili del Fuoco di tutte le sedi del Comando di Isernia a causa del maltempo che sta interessando il territorio provinciale.

Le squadre sono state impegnate soprattutto per il forte vento e per danni causati dall’acqua nei comuni di Isernia e Venafro, nonché per le nevicate che stanno interessando l’Alto Molise.

Tra gli interventi più significativi, si segnala a Isernia la caduta di un albero all’interno del cortile dell’ITIS; fortunatamente l’evento non ha causato danni gravi né feriti.

In Alto Molise, i Vigili del Fuoco stanno operando per diversi soccorsi ad automobilisti in difficoltà, con particolare riferimento alla zona di Guadoliscia, nel comune di Agnone, dove la forte bufera di neve ha reso necessaria anche la chiusura temporanea della strada.

Nel tardo pomeriggio, una partenza con modulo acquatico del Comando è stata inviata in supporto per le esondazioni nel Basso Molise, in particolare nella zona di Termoli, nell’ambito del piano di soccorso regionale.