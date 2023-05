Allargamento in vista delle elezioni regionali, Elly Schlein in Abruzzo

«La visita della segretaria nazionale Elly Schlein a Teramo, a sostegno del candidato sindaco Gianguido D’Alberto, è per noi innanzitutto l’occasione per sottolineare il sostegno alla coalizione che il 14 e il 15 maggio vuole ottenere la conferma di una positiva esperienza di amministrazione, in uno dei capoluoghi della nostra regione. La consideriamo poi un segnalo politico importante»: lo dichiara il senatore Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese.

Fina prosegue: «La strada dell’allargamento, del dialogo e dell’alleanza sui temi concreti, sulle esigenze dei cittadini, sui valori comuni, seguita a Teramo, è un riferimento da considerare in senso generale, su cui lavorare, con sempre maggiore decisione e coinvolgendo altre forze politiche e civiche, anche in vista delle elezioni regionali del prossimo anno. Il Pd vuole aggregare chi è alternativo a Marsilio, sulla base di un programma e di una prospettiva, per superare finalmente la fallimentare esperienza di questo governo regionale. Quello di Teramo (dove la nostra segretaria nazionale sarà in visita oggi, e ci sarà anche Pierluigi Bersani che andrà anche a Silvi, dove l’approccio di costruzione della coalizione è stato senz’altro positivo) è un punto di partenza che dobbiamo custodire e rilanciare».