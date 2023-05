Alluvioni in Emilia-Romagna, l’appello della Caritas agli “uomini di buona volontà”

La Caritas diocesana di Trivento esprime la «solidarietà alle popolazioni dell’Emilia Romagna, colpite dall’alluvione di questi giorni, esprime il suo cordoglio per le vittime e la sua vicinanza alle migliaia di persone che sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni».

Don Marco Pagniello, Direttore della Caritas Italiana, scrive: «Quella in corso è una emergenza che interpella tutti e dobbiamo prendere atto di questa realtà. Come scrive papa Francesco nell’Enciclica Laudato Si’ dobbiamo sempre ricordarci che “non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale” e che “le soluzione richiedono un approccio integrale per combattere la povertà, per restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della natura”».

«Per questo come Caritas siamo pronti a intervenire in una prospettiva di accompagnamento che, come già sperimentato in precedenti emergenze in Italia e nel mondo, metta al centro i bisogni delle persone, in particolare di quelle che vivevano già situazioni di disagio sociale ed economico e che rischiano di rimanere escluse da altre forme di supporto», continua il Direttore di Caritas Italiana.



«Accanto a questo è sempre più evidente come queste crisi climatiche vadano prevenute e occorra denunciare tutte quelle azioni di consumo, di spreco e di alterazione dell’ambiente, sia pubbliche che private, sempre più insostenibili», conclude don Pagniello.

La Caritas di Trivento invita tutti gli “uomini di buona volontà” a sostenere gli interventi per questa immane emergenza.

Per sostenere gli interventi della Caritas:

Caritas Trivento Diocesi di TriventoIBAN: IT12 A 08189 41140 000 000 016968BCC della Valle del Trigno – Ag. TriventoCausale: “Alluvione Emilia Romagna ”

BollettinoC/C postale n. 10431864 intestato a: Caritas Trivento Causale: “Alluvione Emilia Romagna ”

Si prega di riportare sempre nella causale, il nome, il cognome e l’indirizzo dell’offerente