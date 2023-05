Sistema 118, scena del crimine, soccorso in montagna: ad Atessa il convegno “interforze”

Sabato prossimo, 20 maggio 2023, l’Auditorium Italia di Atessa (Chieti) ospiterà la seconda edizione del convegno “Sistema 118”. L’incontro, promosso dagli operatori del 118 della provincia di Chieti, intende sollecitare un confronto tra tutte le professionalità, sanitarie e non, enti e associazioni coinvolti con varie competenze nel soccorso sanitario regionale e che contribuiscono alla crescita del Sistema 118.

Attualmente si registra un costante incremento delle richieste di intervento per numero e tipologia, con conseguente aumento della necessità di conoscenze sanitarie tecniche e operative. Ciò richiede un’analisi attenta e razionale del Sistema 118 dal punto di vista formativo, organizzativo e operativo.

L’obiettivo degli organizzatori è dare rilevanza e periodicità a incontri come quello di Atessa, per esaminare e discutere di protocolli operativi e aggiornamenti tesi a favorire una crescita costante e in sinergia tra i vari operatori.

Il settore del soccorso sanitario è essenziale per il territorio e rappresenta un “biglietto da visita” del Servizio sanitario.