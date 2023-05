Alluvioni in Emilia Romagna, rinforzi di Vigili del fuoco anche dal Molise

Il Centro Operativo Nazionale VVF (CON) ha disposto la partenza di uomini e mezzi dei Vigili del fuoco dalla regione Molise. Il “modulo”, composto da mezzi specifici nonché personale specializzato in tecniche di salvamento e protezione acquatica, è dunque partito nella tarda serata di ieri alla volta della regione Emilia Romagna, ancora flagellata dalle alluvioni di quest’ultimo periodo. Le squadre regionali, composte da personale appartenente ai due comandi di Campobasso ed Isernia, sono giunte stamane nei territori di Forlì-Cesena in supporto alle altre squadre operanti nelle zone alluvionate in aiuto alle popolazioni coinvolte nell’evento.

