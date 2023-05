Tre milioni di euro di interventi sulle strade provinciali del Chietino

«Ammontano a quasi tre milioni di euro i fondi destinati alla messa in sicurezza di ventisei strade provinciali e relative pertinenze che presentano diverse criticità per il transito in sicurezza sia dei veicoli che, in alcuni casi, dei pedoni. Si tratta di un ulteriore intervento di manutenzione relativo alla programmazione 2022 che andrà ad interessare diversi distretti della Provincia, a completamento dei lavori già effettuati o da ultimare già assegnati nelle altre zone non interessate da questo lotto». Lo rende noto il Presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna.

«A compromettere gli standard di sicurezza delle strade provinciali sono il deterioramento dell’attuale manto stradale, la presenza di dissesti e degradi della pavimentazione stradale, riconducibili a svariati fattori, tra cui l’usura dello strato superficiale, i movimenti franosi delle scarpate, i normali cedimenti della fondazione stradale, nonché l’azione usurante esercitata dagli agenti atmosferici. La nostra Provincia conta oltre 1600 km di strade che puntiamo a mettere in sicurezza attraverso un piano di manutenzione puntuale e mirato con cui abbiamo programmato interventi in tutti i distretti provinciali».

Gli interventi riguarderanno alcuni tratti delle seguenti strade provinciali: S.P. 209 “ex S.S. 5 RAC Tiburtina Valeria” (Via per Popoli), rifacimento manto stradale; S.P. 62 “Santa Liberata -Tamarete”, rifacimento manto stradale; S.P. 27 “Torre Ciarrapico” nel Comune di Francavilla al Mare, miglioramento della regimentazione delle acque superficiali con la realizzazione di una nuova zanella in sostituzione di quella ammalorata, rifacimento manto stradale e ripristino della segnaletica orizzontale; S.P. 40 “Pelusi” nel Comune di Tollo, rifacimento manto stradale; S.P. 3 “Tricalle – San Martino”, rifacimento manto stradale; S.P. 23 “Ripa Teatina – Francavilla al Mare” nel Comune di Ripa Teatino, rifacimento manto stradale; S.P 125 “Lama dei Peligni – Palena”, rifacimento manto stradale; S.P. 215 “ex S.S. 363 di Guardiagrele” località San Vincenzo, rifacimento manto stradale; S.P. 218 “ex S.S. 538 Marrucina” nel Comune di Orsogna, rifacimento manto stradale; S.P. 147 “Villa Santa Maria – Montebello sul Sangro” nel Comune di Villa Santa Maria, sistemazione del marciapiede, ripristino della segnaletica orizzontale su strada; S.P. 100 “Pedemontana” e S.P. 84 “Cotti – Lentesca” nel Comune di Sant’Eusanio sul Sangro, rifacimento manto stradale; S.P. 132 “Torricella Peligna – Fallo” tratto Montenerodomo – Fallo, sistemazione di alcuni movimenti franosi e rifacimento manto stradale; S.P. 164 “Quadri – Stazione di Palena” tratto Quadri – Pizzoferrato, sistemazione del marciapiede, miglioramento della regimentazione delle acque superficiali con la realizzazione di nuova zanella, rinnovo del manto stradale, ripristino della segnaletica stradale orizzontale; S.P. 119 “Sangritana” località Ponte S. Egidio in Paglieta, rifacimento manto stradale; S.P. 110 “Torricella – Altino”, rifacimento manto stradale; SP 156 “Traversa di Montelapiano”, completamento del percorso pedonale con il prolungamento dell’esistente; S.P. 187 “Trignina”, rifacimento manto stradale; S.P. 170 “Punta Penna”, ripristino della segnaletica verticale; S.P. 203 “Celenza – Fondo Valle Trigno“, rifacimento manto stradale; S.P. 188 “Traversa di Lentella”, rifacimento manto stradale; S.P. 155 “Colledimezzo – Borrello” in corrispondenza dell’ingresso a monte del Comune di Monteferrante, sistemazione di movimento franoso; S.P. 150 “Fondo Valle Sinello 2°”, rifacimento manto stradale; S.P. 120 “Traversa di Archi”, ripristino della barriera stradale e rifacimento manto stradale; SP 216 “ex SS 364 di Atessa” – centro abitato di Colledimezzo, rifacimento manto stradale; SP212 “ex SS86 Istonia” nel tratto Castiglione Messer Marino – Torrebruna, rifacimento manto stradale e ripristino e recupero di alcuni tombini.