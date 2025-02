Alto Vastese wild: lupi “catturati” sul territorio di Schiavi di Abruzzo

Bisognerebbe prendere esempio dagli animali e in particolare dai lupi tra i quali, contrariamente a quanto si è sempre raccontato, non esiste affatto un maschio dominante, ma piuttosto una coppia “Alpha”. Un maschio e una femmina riproduttivi che fondano e guidano il branco.

Lo zoologo L. David Mech nel suo libro “The Wolf: The Ecology and Behavior of an Endangered Species” introdusse proprio la teoria secondo la quale il maschio Alpha nei lupi non esiste. Infatti la maggior parte dei branchi di lupi non sono altro che «nuclei familiari formati da una coppia di adulti, che provengono da gruppi diversi, e la loro progenie». Quando i due adulti, girovagando perché in dispersione, si incontrano in un’area libera, non occupata da altri branchi, priva di pericoli e con un’abbondante quantità di prede, si accoppiano e iniziano a dare vita a quello che sarà un nuovo branco.

Ed è proprio una coppia “Alpha” quella che sembra aver “catturato” una foto-trappola piazzata in un volutamente non meglio precisato luogo sul territorio comunale di Schiavi di Abruzzo. Nelle foto e nel video è chiaramente visibile il maschio che traccia il territorio con segnali olfattivi, urinando su un cespuglio; a pochi passi si intravede un altro esemplare, che molto probabilmente è la femmina. Il breve filmato dimostra quello che era già intuibile dalle tante tracce lasciate sul territorio e cioè che in zona, non troppo distante dall’abitato, ci sono branchi di lupi attivi e altri in via di formazione.