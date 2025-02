Fiamme dalla canna fumaria, i Vigili del fuoco mettono in sicurezza l’abitazione

Nel pomeriggio di oggi, verso le 18, una squadra di Vigili del Fuoco del comando di Campobasso è intervenuta con un’autopompaserbatoio, un modulo antincendio e un’autoscala per un incendio di canna fumaria a Limosano (CB) . Per poter lavorare in sicurezza sul tetto dell’abitazione due operatori Vigili del Fuoco si sono assicurati con l’imbraco all’autoscala e provveduto al raffreddamento della canna fumaria e alla messa in sicurezza dell’ abitazione.

