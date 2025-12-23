Altro che panettone: a Natale la vera tentazione degli italiani è la escort, impennata di richieste

Le festività non spengono il desiderio degli italiani per il sesso a pagamento. Anzi, tra un pranzo in famiglia e un giro ai mercatini di Natale, la domanda cresce e fa registrare numeri in aumento proprio nei giorni più caldi del calendario natalizio.

A confermarlo è un’analisi di Escort Advisor, il principale sito europeo di recensioni di escort, che ha esaminato i dati di traffico della piattaforma, frequentata ogni mese da oltre 6 milioni di utenti unici, insieme all’andamento dei numeri di telefono indicizzati quotidianamente sui principali portali del settore.

Partiamo dal weekend dell’Immacolata, l’8 dicembre, che quest’anno cadeva di lunedì, ha registrato un importante aumento del traffico sul sito con un +20% rispetto al giorno precedente. Sia il 2024 che il 2023 registravano invece rispettivamente –1% e –9%. Il dato conferma che la giornata di lunedì, anche se festiva, risulta il momento della settimana più movimentata per chi cerca la compagnia di una escort. Il picco positivo si è prolungato quest’anno anche al martedì 9 dicembre con un +20% (nel 2024 era +24% perchè cadeva di lunedi, mentre nel 2023 ricerche quasi azzerate), un inusuale martedì hot per chi ha fatto ponte e ha quindi recuperato l’incontro con una escort.

Nella giornata subito successiva al Natale il volume di ricerca è sempre stato positivo, con un +27% nel 2023 e +23% nel 2024 rispetto alla giornata del 25 dicembre. Quest’anno il lungo ponte natalizio, con 27 e 28 che cadono nelle giornate di sabato e domenica, fa presumere un picco che si registrerà nella giornata di lunedi 29.

Niente relax natalizio, le escort lavorano senza sosta

Ma se per i clienti il periodo natalizio è sinonimo di evasione, per le escort è tutt’altro che vacanza. Le professioniste raccontano infatti un’agenda fitta di appuntamenti, con pochissimo spazio per il riposo.

È il caso di Taylor B, escort con profilo attivo sul sito, che spiega come il lavoro continui anche nelle ore più simboliche delle feste:

«Io stacco solo il 24 pomeriggio per qualche ora, mi rilasso un po’ e poi mi preparo per soddisfare una richiesta molto carina ricevuta da un cliente. Vuoleche vada a bussare alla sua porta dopo mezzanotte, vestita in intimo natalizio… e sarò il suo regalo. Naturalmente lui avrà un bel regalo (già concordato) per me!».

Fully booked anche a Capodanno, che si conferma uno dei momenti più richiesti dell’anno:

«Per l’ultimo dell’anno niente improvvisazione – continua Taylor B – brindisi di gruppo, ho già chiuso un accordo con quattro clienti che si conoscono per festeggiare tutti insieme».

A raccontare un Natale altrettanto intenso è anche Donatella Zaccagnini Romito, in arte Luna, escort con 75 recensioni su Escort Advisor:

«Come ogni anno lavoro molto tra Natale e Capodanno. Metto a disposizione la mia location con una piccola piscina idromassaggio, organizzo aperitivi in vasca con champagne, caviale e stuzzichini. È tutto molto apprezzato e ormai ho quasi esaurito le disponibilità».

Il trend di ricerca trova riscontro anche online: Google Trends segnala infatti un interesse costantemente elevato per il sesso a pagamento durante il periodo natalizio. E così, mentre le città si riempiono di luci e mercatini, nelle ricerche degli italiani il fascino delle bancarelle lascia spazio a quello decisamente più hot di una escort. Infatti i volumi di ricerca on line della parola “Mercatini di natale” ha un picco il 7 dicembre, ma non supersa mai la parola “escort”.