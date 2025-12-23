Furti su autovetture durante le festività: i Carabinieri denunciano una coppia del Vastese

Prosegue senza sosta l’azione di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio da parte dei Carabinieri sul territorio della costa teatina.

Nel pomeriggio del 20 dicembre, i militari della Stazione Carabinieri di Lanciano, con il supporto del personale della Compagnia Carabinieri di Ortona, nell’ambito di uno specifico servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, hanno denunciato in stato di libertà una coppia di coniugi, un 53enne e una 52enne residenti a Vasto, ritenuti responsabili di una serie di furti su autovetture.

I due sono stati sorpresi all’interno di un parcheggio di San Vito Chietino, mentre forzavano la serratura lato guida di un’autovettura regolarmente parcheggiata, asportando dal portabagagli un pacco regalo natalizio contenente generi alimentari per un valore complessivo di circa 200 euro.

La refurtiva è stata immediatamente recuperata e restituita alla legittima proprietaria, che ha formalizzato regolare denuncia-querela. Nel corso delle successive perquisizioni personali e veicolari, i militari hanno inoltre rinvenuto diversi arnesi atti allo scasso, abilmente occultati all’interno dell’autovettura in uso ai coniugi, che sono stati sottoposti a sequestro.

Alla luce degli elementi raccolti, i due coniugi sono stati denunciati per i reati di furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, previsti e puniti dagli artt. 624, 625 e 707 del Codice Penale.

Dell’esito dell’operazione è stata data immediata comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente, che coordina le successive fasi del procedimento.

L’operazione rientra nel dispositivo di controllo del territorio rafforzato dall’Arma dei Carabinieri in occasione delle festività natalizie, periodo particolarmente sensibile, a tutela della sicurezza dei cittadini e del loro patrimonio.