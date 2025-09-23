Alunni agnonesi a Napoli con Mattarella e Valditara. La dirigente: «Attenzionati a livello nazionale per le nostre pratiche didattiche innovative»

L’istituto scolastico omnicomprensivo “G.N. D’agnillo” di Agnone è stato selezionato per rappresentare il Molise alla cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico che si è tenuta a Napoli alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Ministro Valditara.

Letizia Serafini e Leonardo D’onofrio

Due studenti frequentanti la classe V del Liceo Scientifico, Letizia Serafini e Leonardo D’onofrio, accompagnati dal professore Enrico D’Onofrio hanno preso parte ai lavori che sono iniziati nei giorni scorsi. «È per me motivo di orgoglio dirigere una scuola attenzionata a livello nazionale per le pratiche didattiche innovative che riesce a mettere in campo» ha commentato la dirigente scolastica Maria Rosaria Vecchiarelli. Giovedì l’arrivo delle varie rappresentanze scolastiche a Napoli. L’indomani le varie attività laboratoriali di formazione, mentre sabato si è tenuta una uscita didattica alla scoperta del territorio partenopeo. Ieri, invece, la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico alla presenza delle più alte autorità politiche e istituzionali.