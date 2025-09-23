  • In evidenza

    • Comitato ristretto dei sindaci Asl: Menna lascia, al suo posto la sindaca di Castiglione Messer Marino

    «Per garantire nel futuro la migliore rappresentanza possibile del nostro territorio nel comitato ristretto dei sindaci ASL, ho deciso di lasciare il mio incarico, affidando questo ruolo a una persona di grande competenza e professionalità. Con grande fiducia, passo il testimone a Silvana Di Palma, sindaco di Castiglione Messer Marino, che grazie alla sua esperienza nell’AVIS regionale e nella sanità pubblica saprà portare avanti con attenzione le esigenze degli ospedali e dei servizi sanitari distrettuali e locali».

    L’annuncio è del sindaco di Vasto e presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna.

    «Continueremo a collaborare insieme per il bene della comunità e per assicurare continuità e impegno sui temi più importanti per i nostri cittadini. – prosegue Menna – Il comitato ristretto dei sindaci ASL non ha potere sulla sanità ma è un organo d’ascolto. Tuttavia è importante che ci sia una rappresentanza diffusa dei territori a cominciare dai piccoli comuni. Ringrazio tutti per la fiducia e il sostegno: questa scelta nasce dall’impegno a tutelare al meglio, anche nel prossimo futuro, gli interessi del nostro territorio».

