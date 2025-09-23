Travolto e ucciso da una “big bag” dal peso di una tonnellata, i Carabinieri indagano sull’incidente

Alle ore una odierne i militari del Comando Stazione Carabinieri di Torino di Sangro, unitamente a personale del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle Asl Lanciano – Chieti – Vasto sono intervenuti presso un’azienda del posto dove si era verificato il decesso di un operaio di 52 anni residente a Vasto, ma originario di un Comune dell’Alto Vastese.

L’uomo mentre svolgeva attività lavorativa veniva travolto e schiacciato da una “big bag” di juta contenente polimeri del peso di circa una tonnellata. Personale del 118 giunto sul posto ne constatava il decesso per trauma da schiacciamento.

La salma è stata traslata presso la camera mortuaria del cimitero di Torino di Sangro a disposizione della Procura della Repubblica di Vasto che coordina le indagini.