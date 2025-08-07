“Amici di Blu”: l’arte che finanzia la ricerca scientifica con la “L’Armonia dei Colori alla Rinfusa dell’Anima”

Gli “Amici di Blu” tornano a colorare l’estate altomolisana con un appuntamento ormai caro alla comunità: l’asta di beneficenza legata alla mostra collettiva “L’Armonia dei Colori alla Rinfusa dell’Anima”, progetto artistico e solidale ideato da Diana Falcione e giunto quest’anno alla sua settima edizione.

L’asta conclusiva, il momento più atteso, si terrà in Piazza Plebiscito, in Agnone, il 12 agosto dalle 18 e vedrà protagoniste le opere donate con generosità da artisti e artigiani provenienti da tutta Italia. L’intero ricavato andrà come sempre a sostegno della Fondazione “Casa dei Risvegli Luca De Nigris” di Bologna, impegnata nella riabilitazione delle persone in stato di coma. A chiudere l’evento sarà un concerto musicale, in programma alle 21.30 a seguito dell’evento di beneficienza. A precedere l’asta, dal 4 al 12 agosto, sarà possibile visitare la mostra collettiva che raccoglie dipinti, sculture, fotografie e manufatti artigianali: un viaggio sensoriale tra arte, creatività e speranza, ospitato sempre all’interno del Chiostro di Palazzo San Francesco.

Durante la settimana si svolgeranno anche due speciali appuntamenti con le “Intraviste degli Amici di Blu“, piccoli incontri dedicati all’ascolto e alla testimonianza. L’8 agosto sarà ospite Ersilia Ingratta, giovane Ingegnere Aerospaziale originaria di Villacanale, membro dell’Associazione SWAN (Space woman alliance). Successivamente, invece, l’11 agosto, toccherà a Luca Rosato, medico, nato a Vastogirardi, specializzato in Chirurgia Plastica.

«Due giovani professionisti nati nella nostra terra, che racconteranno la propria esperienza umana e lavorativa, tra sogni e realtà» spiegano gli organizzatori. Spazio anche alla tecnologia immersiva con MyExperience Molise, progetto per la valorizzazione del territorio a cura dell’Università degli Studi del Molise. Grazie ai visori per la Realtà Virtuale, si potrà vivere un’esperienza multimediale unica, alla scoperta dei tesori culturali molisani, con la collaborazione del professor Pier Paolo Bellini, presidente del Corso di laurea in Scienze della comunicazione di Unimol, “Il Molise come non l’hai mai visto“, in collaborazione con l’Assessorato alla cultura del Comune di Agnone.

«Questa asta rappresenta per noi molto più di un evento benefico: è il simbolo di un legame sempre più forte tra l’associazione e la nostra comunità» – dichiara Mauro Galasso, presidente degli Amici di Blu. «Ogni anno ci sorprendiamo davanti alla generosità di artisti, cittadini e visitatori. A nome dell’associazione voglio ringraziare chi ha donato, chi verrà e chi vorrà continuare a camminare con noi. Vi aspettiamo per condividere bellezza, memoria e solidarietà».