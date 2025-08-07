Nuova sala radio per gestire le emergenze, siglato l’accordo tra Prefettura e Vigili del fuoco

Nella odierna mattinata, presso il salone di rappresentanza della Prefettura, il Prefetto di Isernia, Giuseppe Montella, ha sottoscritto con il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Isernia, ing. Antonio Giangiobbe, l’Addendum alla “Convenzione per l’allestimento della Sala Operativa di Protezione Civile”.

La firma dell’Addendum prosegue e rafforza il percorso già intrapreso con gli altri attori del Servizio Nazionale di Protezione civile e si propone l’obiettivo di ottimizzare ulteriormente il sistema di coordinamento e comunicazione in caso di emergenze nel territorio isernino.

Con la stipula di quest’atto, si prevede la costituzione di una nuova sala radio, in uso ai diversi Corpi che compongono il sistema territoriale di Protezione Civile, presso la Sala Operativa Integrata di Difesa e Protezione Civile precedentemente inaugurata il 25 ottobre 2021.

La Sala Operativa così integrata consentirà di perfezionare il flusso delle comunicazioni tra il Centro di Coordinamento Soccorsi e gli Operatori radio, migliorando l’efficacia degli interventi in occasione di eventi calamitosi.

Il Prefetto ed il Comandante Provinciale hanno espresso la propria soddisfazione per la realizzazione, in piena sinergia, di tale iniziativa, ben consapevoli dell’importanza di una sempre più ampia e partecipata cultura delle protezione civile, specie in un’ottica di previsione e prevenzione, altresì evidenziando come anche questa misura si inserisca in un contesto volto alla valorizzazione di un approccio sinergico e multilivello all’emergenza.