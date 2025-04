“Armonia di Campane”, made in Italy tra identità e innovazione alla Fonderia Marinelli di Agnone

Si terrà martedì 15 aprile alle ore 10, nella sede del Museo Storico della Campana “Giovanni Paolo II”, il convegno “Armonia di Campane”, nell’ambito dell’evento “Made in Italy tra identità e innovazione – La Regione Molise e le Imprese fanno rete”, celebrazione relativa alla giornata del made in Italy 2025, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. «L’evento – spiegano dalla Pontificia fonderia Marinelli di Agnone – è una opportunità di condivisione con le nuove generazioni e con un pubblico di esperti internazionali delle innovazioni nell’arte campanaria, facendo sì che le eccellenze italiane continuino a risuonare melodie nel mondo».

Un confronto tra tradizioni riconosciute come Patrimonio Immateriale dall’Unesco e innovazione nel suono delle campane, con la partecipazione delle istituzioni locali, imprese, associazioni e scuole. «Oggi grazie all’innovazione, il suono delle campane può trovare nuove forme di espressione, mantenendo viva la memoria storica e integrandosi con il mondo moderno, attraverso l’invenzione di un nuovo strumento musicale, un carillon di 28/30 campane impilate una dentro l’altra, che consente ai maestri percussionisti di ottenere melodie, che si uniscono alle orchestre» aggiungono i titolari della Fonderia.

Prenderanno parte al convegno la Presidente della Federazione Nazionale Suonatori di Campane, Eles Belfontali, nonché dell’Associazione Suonatori, che metterà a confronto la tradizione riconosciuta dall’UNESCO con l’innovazione del suono delle campane ed il Maestro Giulio Costanzo che spiegherà come si ottengono le melodie di campane e si esibirà nella replica del Concerto di Campane del Giubileo, suonato in Piazza San Pietro il 24 dicembre 2024 per annunciare l’apertura della Porta Santa. Concluderà l’assessore regionale per lo Sviluppo Economico Andrea Di lucente parlando delle Eccellenze del Made in Italy. L ‘evento è aperto alle scuole del comprensorio.