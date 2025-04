Sostegno alle famiglie di persone con disturbi dello spettro autistico, risorse per 127mila euro

Una dotazione finanziaria complessiva di centoventisette mila euro, da spendere nel triennio 2025/2027, per il sostegno alle famiglie e per la socialità delle persone con disturbo dello spettro autistico o del neurosviluppo. Il bando per l’accesso alla misura di sostegno è stato pubblicato in queste ore dall’Ambito territoriale sociale di Agnone, ente attuatore e gestore che stima, in base alla dotazione finanziaria assegnata dalla Regione Molise, di raggiungere una platea di sei beneficiari. Tradotto significa cinquecento euro mensili, per dodici mesi e per tre anni consecutivi alle famiglie di persone con disturbo dello spettro autistico.

Dunque l’Ambito sociale ha emanato un avviso pubblico finalizzato all’individuazione dei cittadini destinatari dei percorsi triennali di sostegno alle famiglie per la socialità delle persone con disturbo dello spettro autistico o del neurosviluppo da malattia rara o su base organica e tratti autistici. La misura persegue le seguenti finalità: migliorare l’accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l’accesso agli alloggi e all’assistenza incentrata sulla persona; modernizzare i sistemi di protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l’accessibilità per le persone con disabilità, l’efficacia e la resilienza dei servizi di assistenza di lunga durata. A tal fine vengono erogati benefici volti a sostenere: interventi, anche integrati, per il potenziamento, la riqualificazione e l’accesso ai servizi territoriali socio assistenziali e socio educativi, mirati ad aumentare le competenze degli operatori dei servizi e/o anche mediante il supporto alla costruzione di reti e partenariati finalizzati alla progettazione di servizi di prossimità; interventi mirati a migliorare l’accessibilità, l’efficacia e la resilienza; sostegno a servizi di assistenza e accoglienza in spazi attrezzati e dedicati, con personale qualificato, rispetto al fabbisogno specifico di percorsi personalizzati in base alla tipologia di svantaggio; attivazione di voucher, buoni servizio o altri strumenti economici per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socioassistenziali domiciliari e a ciclo diurno; rafforzare l’integrazione tra i servizi sociali, del lavoro e della formazione per favorire l’uscita delle persone da condizioni di marginalità e vulnerabilità in una prospettiva di autonomia.

«Gli obiettivi descritti – spiegano dall’Ambito – saranno perseguiti attraverso azioni volte a favorire percorsi di sostegno alla socialità e all’inclusione delle persone con disturbo dello spettro autistico e disturbi del neurosviluppo da malattia rara o su base organica e tratti autistici e di supporto e sollievo alle rispettive famiglie». Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è fissato al 9 maggio 2025, alle ore 12. Il presente avviso e la relativa documentazione, ivi compreso il modello di domanda,sono consultabili sul sito istituzionale del Comune capofila di Agnone (IS) www.comune.agnone.is.it e sul sito web dell’Ambito Territoriale Sociale di Agnone www.ambitoagnone.it. Per eventuali informazioni, assistenza ed accompagnamento nella compilazione ed invio della domanda è possibile rivolgersi ai recapiti: 0865/77369 e-mail: info@ambitoagnone.it.