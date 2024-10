Arrestato un pluripregiudicato di Scampia, fermati quattro giovani in possesso di cocaina

Un uomo di 37 anni, pluripregiudicato di Scampia con numerosi precedenti per spaccio, rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, è finito nella rete della Squadra Mobile e della Squadra Volanti della Questura di Isernia; l’uomo, raggiunto da ordine di cattura, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attuazione dell’ordinanza di esecuzione penale emessa, nei suoi confronti, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Napoli.

Quattro giovani isernini, nel corso di un controllo in centro, sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina e segnalati al locale Ufficio Territoriale del Governo, in quanto assuntori abituali.

Gli episodi in questione si inseriscono nell’ambito del rafforzamento dei controlli voluti dal Questore di Isernia. Negli ultimi giorni, infatti, la Polizia di Stato, a Isernia, nella Provincia e sulle strade di maggiore interesse che collegano questo territorio con il Lazio e la Campania, ha assicurato – con il concorso di 2 equipaggi automontati del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara – capillari servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione ed alla repressione dei reati, nonché a prevenire comportamenti scorretti alla guida mediante l´accertamento delle condizioni psicofisiche che, spesso, sono causa di incidenti stradali.

In particolare, con la collaborazione della Sezione Polizia Stradale di Isernia, sono stati effettuati 36 posti di controllo e sottoposti a verifica 406 veicoli e 518 persone, di cui 94 con pregiudizi di polizia.