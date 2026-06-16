Ruba capi di abbigliamento e spintona il proprietario, rumeno senza fissa dimora tratto in arresto

Una serata apparentemente tranquilla a Pescara, si è stata trasformata in un teatro di azione decisiva per le forze dell’ordine che hanno dimostrato, ancora una volta, come la collaborazione operativa tra Carabinieri e Polizia possa produrre risultati rapidi,…

Una serata apparentemente tranquilla a Pescara, si è stata trasformata in un teatro di azione decisiva per le forze dell’ordine che hanno dimostrato, ancora una volta, come la collaborazione operativa tra Carabinieri e Polizia possa produrre risultati rapidi, efficaci e rassicuranti per la comunità.

Alle ore 20 circa, un 28enne, un rumeno senza fissa dimora, ha sottratto capi di abbigliamento da un negozio in centro a Pescara. Dopo il furto, l’individuo ha cercato di allontanarsi ma è stato fermato dal proprietario del negozio. Il giovane, però, ha reagito con aggressività spintonandolo e riuscendo ad uscire dal negozio.

La situazione è rapidamente evoluta quando un sovrintendente della Polizia Scientifica della Questura di Pescara, libero dal servizio, che aveva assistito alla scena, è intervenuto per bloccare il soggetto. L’uomo, tuttavia, ha opposto resistenza, arrivando a colpire l’agente che ha riportato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.

Nel frattempo, sul posto sono giunti i Carabinieri del N.O.R. – Sezione Radiomobile che, in collaborazione con personale della Squadra Volanti, hanno definitivamente bloccato il soggetto per identificarlo compiutamente e successivamente dichiararlo in arresto. L’individuo, già noto alle forze di polizia, su disposizione dell’A.G., è stato ristretto nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Pescara Principale, in attesa del rito direttissimo, nel corso del quale,l’arresto è stato convalidato e per il 28enne si sono aperte le porte della locale Casa Circondariale.

L’arresto non è stato un caso isolato, ma il risultato di una sinergia operativa precisa e ben coordinata tra Carabinieri e Polizia. I Carabinieri del N.O.R., specializzati in azioni di controllo del territorio, hanno lavorato in stretta collaborazione con la Squadra Volanti della Questura, garantendo un intervento tempestivo ed in massima sicurezza.

Questa cooperazione dimostra come le forze dell’ordine, operando in modo coordinato, possano rispondere con efficacia alle esigenze di sicurezza della comunità. L’azione congiunta, infatti, ha permesso di bloccare immediatamente il giovane ladro, evitando ulteriori rischi per la cittadinanza e garantendo che la giustizia fosse applicata con rapidità.