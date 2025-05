Arte e femminilità in dialogo con la natura: a Poggio Sannita la mostra di Serenella Gregorio

Un viaggio emozionale tra materia, natura e femminilità: è ciò che propone l’artista Serenella Gregorio con la sua mostra personale dal titolo “Del Segmento Naturale e Femminile”, che si inaugura domani – domenica 25 maggio – alle ore 18.30 presso la galleria Niagara Art, all’interno del Ristopub Niagara di Poggio Sannita.

L’esposizione si distingue per un linguaggio artistico intenso e tridimensionale, in cui l’uso sapiente di stucchi, cementi, colle e acrilici metallizzati si fonde con elementi di rame e ottone. Le opere, caratterizzate da una marcata matericità, invitano l’osservatore a un’interazione visiva profonda: non si limitano ad essere contemplate, ma emergono dal supporto per creare una vera e propria esperienza sensoriale. L’arte di Gregorio, infatti, si nutre di istinto e ripetizione, come riflesso delle leggi biologiche e botaniche che regolano la natura.

Il cuore della mostra risiede proprio in questa simbiosi tra l’organico e l’essere umano, dove il segmento naturale diventa simbolo dell’essenza femminile. Una femminilità intesa non solo come elemento identitario, ma come principio generativo, espressione della vita stessa, feconda e inarrestabile come la natura da cui trae ispirazione.

A presentare l’evento Ida Cimmino, presidente del Centro Studi Alto Molise.

Fondamentale il contributo degli imprenditori Lena e Mario Porrone, promotori dell’iniziativa, che con il progetto Niagara coniugano il gusto dell’arte visiva con quello della cucina, offrendo uno spazio culturale dove il piacere estetico si unisce a quello sensoriale.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 5 agosto 2025, offrendo un’occasione preziosa per immergersi in un universo espressivo che parla al cuore attraverso la materia.