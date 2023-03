Auguri alla “coppia del gol” Costantino Pierdomenico e Giuseppe Di Pietro

Per un gioco del destino sono nati nello stesso giorno – 28 marzo- seppur in annualità diverse. In un recente passato hanno scritto pagine indelebili di giornalismo sportivo raccontando le gesta dell’amatissima Olympia Agnonese. Festeggiano oggi il compleanno Costantino Pierdomenico e Giuseppe Di Pietro, uniti anche dalla passione per il volley che negli anni 2000 portò la locale squadra nel campionato nazionale di A2. Per una questione di stile non rendiamo noto il numero di candeline spente sulla torta, ma lasciamo all’inedito scatto fotografico il quesito di chi sia più giovane…Ad entrambi l’Eco online porge i migliori auguri di buon compleanno con la speranza di poter tornare a vedere o leggere servizi leggendari come quelli entrati di diritto nella storia dello sport agnonese. Ad majora Peppe e Costa!

