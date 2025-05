Auto di lusso rubata non si ferma all’alt: l’inseguimento termina con un incidente, coinvolto anche il mezzo dei Carabinieri

La scorsa notte, alle ore 4:30 circa, in Vasto, lungo la S.S. 16 Adriatica (km 515+900), un’autovettura di lusso asportata poco prima in Senigallia (AN), condotta da un 22enne senza fissa dimora di origini serbe, non si fermava all’alt intimato da una pattuglia dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia.

Nel corso dell’inseguimento, giunta in località Trave, l’autovettura rubata si scontrava frontalmente con una utilitaria condotta da un 42enne del posto e, successivamente, con il veicolo militare che seguiva.

I conducenti delle due auto venivano immediatamente soccorsi e trasportati rispettivamente presso gli Ospedali di Chieti e Vasto dove sono entrambi tuttora sottoposti alle cure dei sanitari per le lesioni riportate; al momento nessuno dei due versa in pericolo di vita.

A causa dell’impatto con l’auto rubata, anche i due militari hanno riportato lesioni e si trovano entrambi presso l’Ospedale di Vasto per accertamenti e cure.

Il cittadino serbo è stato tratto in arresto e ora si trova, sorvegliato a vista, presso l’ospedale di Chieti.

Il traffico lungo la S.S. 16 Adriatica è stato temporaneamente interrotto e deviato nelle arterie circostanti per consentire i rilievi da parte della Polizia Stradale.

L’attività scaturisce dall’intensificazione dei controlli del territorio disposta dal Prefetto di Chieti nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per contrastare i c.d. “reati predatori” nella provincia.