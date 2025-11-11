Autovettura alimentata a Gpl in fiamme, intervento dei Vigili del fuoco

Poco dopo le 7,30 di stamattina il Comando Vigili del fuoco di Campobasso è intervenuto con una squadra del distaccamento di Termoli con autopompaserbatoio e autobotte, in Via Martiri della Resistenza a Termoli, per un incendio autovettura alimentata a benzina e GPL.

I soccorritori hanno dovuto indossare anche gli autoprotettori per il denso fumo scaturito dall’incendio. ll traffico ha subito rallentamenti per via delle operazioni di soccorso che si sono protratte fino allo spegnimento e messa in sicurezza del veicolo.

Sul posto anche la Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale