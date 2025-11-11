Eirenefest – Festival del Libro per la Pace e la Nonviolenza: tra i relatori il molisano Christian Cassella

Tra i relatori dell’edizione romana di Eirenefest – Festival del Libro per la Pace e la Nonviolenza, ci sarà anche Christian Cassella, artivista molisano e fondatore di Artivism, casa editrice indipendente. Durante il festival, Cassella presenterà in prima assoluta il suo esordio letterario come autore-editore: “Rimbaud, il primo poeta punk?”.

L’opera, frutto di una ricerca accademica sperimentale, esplora il comune spirito di dissenso e ribellione che intreccia i versi del poeta simbolista con la filosofia sovversiva della controcultura punk. L’autore, attraverso una provocazione storico-critica che combina il metodo della filologia classica con un’attitudine ribelle, propone una nuova e illuminante rilettura della poesia, capace di scuotere le coscienze anche nel contesto contemporaneo

A un anno dalla pubblicazione del saggio – in coincidenza con il 170° anniversario della nascita del poeta francese – l’autore racconta: « Alla deriva, in risonanza con la mia posizione sovversiva e antisistema, ho scelto questo spazio di resistenza e autodeterminazione per presentare il mio primo libro. Scrivere è per me un atto sociale, non un prodotto editoriale in forma-merce. È guerriglia semantica per disarmare le logiche sistemiche da cui ogni forma di conflitto trae origine. Del resto, la pace non è mai stata così punk! ».

L’artivista molisano, da anni impegnato in movimenti sociali e politici come l’organizzazione internazionale del Movimento Zeitgeist, è attualmente coinvolto nel collettivo campobassano che promuove mobilitazioni a sostegno del popolo palestinese.

Programma completo del festival:

Informazioni sul saggio e sull’autore:

https://rimbaud.artivism.it

Christian “Chry” Cassella si definisce artivista. Si è laureato, dopo studi classici, in Arti e Scienze dello Spettacolo all’Università La Sapienza di Roma e si è poi specializzato in design e innovazione sociale presso il Centro Sperimentale MEDIARS di Los Angeles, California.

Impegnato in movimenti sociali e politici, come l’organizzazione internazionale del Movimento Zeitgeist, le reti locali Donare Italia, i “fuochi” R2020 e il partito VITA, ha collaborato come consulente creativo con il CRM – Centro Ricerche Musicali, con il festival interdisciplinare di cultura contemporanea “ArteScienza”, ed è coautore con Silvano Agosti del Media Festival “Pensiero Sostenibile”.

Ha fondato artivism®, startup innovativa e spazio multimodale per condividere idee, promuovere movimenti sociali, mobilitare comunità locali, sviluppare skills creative e produrre opere socialmente rilevanti.

“Rimbaud, il primo poeta punk?” è la sua pubblicazione di esordio.