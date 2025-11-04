Baby gang devastano il centro storico di Castiglione, il Comune: «Chi ha visto contatti i Carabinieri e basta alcol ai minori»

Porte divelte, infissi distrutti, finestre rotte, materiali scaraventati lungo le scalinate e le stradine del centro storico di Castiglione Messer Marino. Non si tratta né di un uragano, né di furti in abitazioni, ma di atti di vandalismo posti in essere da quelle che paiono essere delle vere e proprie baby gang, scatenatesi forse in occasione dei recenti bagordi di Halloween.

Il portone divelto e gettato lungo una scalinata pubblica

La denuncia arriva dai canali social del Comune di Castiglione Messer Marino, con tanto di prove fotografiche che mostrano, appunto, la devastazione lasciata da «giovani e giovanissimi».

L’impronta di una scarpa su una porta sfondata a pedate

«Nelle ultime ore nel centro storico di Castiglione Messer Marino si sono verificati gravi episodi di vandalismo. – scrivono dal Municipio – Non è incuria. Non è danno accidentale. È distruzione volontaria. Le tracce rilevate, come l’evidente impronta di una scarpa, ben riconoscibile per misura e tipologia, parlano chiaro: si tratta dell’azione di giovani e giovanissimi. Non parliamo di ladri, ma di ragazzi che, probabilmente credendo di “divertirsi”, hanno distrutto patrimonio altrui. Questo non è gioco. È reato».

Gli idioti hanno addirittura demolito un muretto realizzato a mattoni e pietre

«Chiediamo un’assunzione di responsabilità da parte di tutti: alle famiglie, di sapere dove sono i propri figli, con chi e perché rientrano tardi; alle attività commerciali ricordiamo il divieto assoluto di vendita di alcol ai minori; e ai giovani: ciò che a voi sembra “una bravata” ha conseguenze penali e sociali reali. Le forze dell’ordine sono già state informate. Le telecamere sono attive. – chiudono dal Municipio – Ogni elemento utile sarà verificato. Invitiamo chiunque abbia visto movimenti o comportamenti sospetti a contattare in forma riservata la Polizia Municipale o i Carabinieri».