Trovato in possesso di 56 grammi di cocaina, quarantenne foggiano arrestato dai Carabinieri

Al termine di un predisposto servizio svolto a Campomarino e finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Termoli hanno arrestato un 40enne originario della provincia di Foggia, resosi responsabile delle violazioni previste dall’art. 73 DPR 309/1990 (detenzione ai fini di spaccio).

L’uomo, già gravato da segnalazioni per reati connessi con gli stupefacenti, durante una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di circa 56 grammi di cocaina, suddivisa in piccoli involucri pronti per la cessione. Nel corso dell’attività i militari hanno rinvenuto anche 4.000 euro in contanti, ritenuto provento dell’attività di spaccio, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. L’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Larino a disposizione della locale Procura della Repubblica e, nel corso della successiva udienza di convalida del 31 ottobre 2025, l’Autorità Giudiziaria ha proceduto alla convalida dell’arresto applicando a suo carico la misura della custodia cautelare in carcere. L’attività in questione conferma la massima attenzione dell’Arma locale nel controllo del territorio e nella prevenzione dei fenomeni connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti.